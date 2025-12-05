«Накопить внутренний свет»: как главная Снегурочка страны остается стройной

Александра Якимчук
Внучка Деда Мороза уверена, что ласковее отношение к себе имеет большое значение для состояния человека.

Секреты стройности Снегурочки

Фото: 5-tv.ru

Главная Снегурочка страны сохраняет фигуру при помощи танцев

Для того чтобы оставаться стройной, нужно каждый день танцевать. Об этом изданию Life.ru рассказала главная Снегурочка России из Костромы.

По ее словам, секрет отличной фигуры — это движение. Например, внучка Деда Мороза советует всем «танцевать как снежинка» хотя бы 15 минут в день. Можно также много гулять и наслаждаться зимними пейзажами.

Особое внимание Снегурочка уделила питанию. Она мысленно делит порцию на тарелке на четыре части, где одну занимает белковая пища, вторую — цельнозерновые каши, а половину — овощи и зелень.

Кроме того, она рекомендовала отказаться от газированных напитков, а вместо них призвала пить согревающий чай из ягод.

Если очень хочется чего-нибудь сладкого, например, торта, то Снегурочка не отказывает себе в этом удовольствии. Она отрезает небольшой кусочек и медленно наслаждается им, растягивая удовольствие. Ведь немаловажно заботиться о себе и относиться ласково.

«Зима дана нам, чтобы накопить внутренний свет. А если станет грустно, стоит выглянуть в окно: каждая снежинка — это ее напоминание о том, что чудеса случаются с теми, кто в них верит», — подчеркнула внучка Деда Мороза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главный Дед Мороз России рассказал о своем образе жизни.

