Лыжница Татьяна Сорина финишировала на Кубке России с окровавленным лицом

|
Дарья Орлова
Олимпийской чемпионке понадобилась помощь тренеров после тяжелого финиша.

Сорина финишировала Кубок России с окровавленным лицом

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Татьяна Сорина завершила женскую гонку на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени с кровью на лице.

Победительницей стала Алина Пеклецова, показавшая время 24:52.8. На 8,1 секунды от нее отстала Евгения Крупицкая, третьей финишировала Екатерина Никитина (+25,5).

Сорина пришла к финишу 12-й (+1:10.7). После гонки спортсменке потребовалась помощь тренера, который помог ей убрать кровь с лица. Причины кровотечения пока не уточняются.

Ранее многократная призерка чемпионатов мира в спринте Линн Сван допустила возможность бойкота Олимпийских игр 2026 года в Италии, если российских лыжников допустят к соревнованиям. Об этом пишет Expressen.

По данным издания, спортсменка заявила, что в нынешний момент не видит для себя возможности стартовать рядом с российскими атлетами. Она уточнила, что не уверена, как будет чувствовать себя на Олимпиаде, если на трассе окажутся представители России.

Сван также напомнила, что ее позиция не изменилась с прошлого года: тогда она уже высказывала нежелание соревноваться с российскими спортсменами.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований по решению FIS, принятому в марте 2022 года и затем неоднократно продлевавшемуся.

