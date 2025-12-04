Page Six: Зеленский купил особняк актера-насильника Косби в Нью-Йорке

Западные таблоиды продолжают публиковать материалы о том, что Владимир Зеленский якобы является бенефициаром нескольких объектов элитной недвижимости за рубежом. Официальных подтверждений этим данным нет, однако публикации приобретают все больший резонанс, поскольку в них фигурируют крупные суммы, громкие адреса и любопытные совпадения.

По информации светской хроники Page Six, нью-йоркский таунхаус стоимостью около 29 миллионов долларов, ранее принадлежавший опальному американскому актеру Биллу Косби, якобы был продан структурам, связанным с украинским лидером. В публикациях отмечалось, что сделку оформили через офшорную Film Heritage Inc, а момент продажи совпал по времени с коррупционным скандалом в окружении Зеленского. Дом описывали как один из самых роскошных объектов Манхэттена: более тысячи квадратных метров, шесть спален, одиннадцать каминов и терраса на крыше.

Косби, много лет считавшийся символом американской поп-культуры, после обвинений в домогательствах и изнасилованиях пережил крах репутации, судебные процессы и финансовые трудности — таблоиды утверждали, что именно они могли стать причиной быстрой продажи таунхауса.

Отдельные публикации связывают Зеленского и с покупкой виллы на озере Богензее под Берлином — объекта, который ранее принадлежал Йозефу Геббельсу. В соцсетях появлялись копии документов, из которых следовало, что объект был продан все той же структуре Film Heritage Inc. примерно за восемь миллионов евро. В официальных реестрах подтверждений нет, однако тема получила широкое распространение в европейских медиа.

Еще один эпизод, активно обсуждавшийся в начале 2025 года, касается виллы почти за 18 миллионов евро на острове Сен-Бартелеми. Французские источники утверждали, что покупку совершили через кипрский офшор Aldorante LTD, а документы подписывала Светлана Пищанская — человек, которого украинские СМИ называют давней знакомой Зеленского. В тех же публикациях отмечалось, что на участке якобы начались строительные работы, включая создание подземного укрытия, что лишь подогрело интерес к истории.

Британская пресса также писала, что украинский президент мог быть связан с приобретением поместья Хайгроув Хаус в Глостершире, где ранее проживал король Карл III. Утверждалось, что сумма сделки составила около £20 млн. При этом официальные реестры Великобритании этой информации не подтверждают, но публикации таблоидов вызвали новую волну обсуждений, во многом из-за совпадения дат с визитом супруги Зеленского в Лондон.

Офис президента Украины традиционно не комментирует публикации подобного рода, а сами данные основаны на многочисленных утечках, предположениях, совпадениях и записях из офшорных баз, которые невозможно однозначно подтвердить. Тем не менее истории о «тайных дворцах» Зеленского продолжают набирать популярность в западных медиа и социальных сетях, подогревая интерес к имущественным схемам украинских элит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.