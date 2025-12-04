Экс-глава думы Нижнего Новгорода осужден на шесть лет колонии за растрату

Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев приговорен к шести годам колонии. Об этом сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что в 2015–2019 годах Лавричев, будучи гендиректором Арзамасского приборостроительного завода, приобрел на средства предприятия медицинское оборудование почти на 22 миллиона рублей, зная, что завод не может его использовать.

«Обвиняемый распорядился указанным имуществом как своим собственным, причинив ущерб предприятию», — отметили в прокуратуре. Оборудование было передано в фирму его супруги.

Кроме того, Лавричев с помощью начальника юридического отдела Светланы Смирновой незаконно приобрел недвижимость завода стоимостью свыше 39 миллионов рублей. Оба признаны виновными по статьям о растрате и мошенничестве. Лавричев был задержан в апреле 2024 года на Донбассе.

