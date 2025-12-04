Путина встретили национальными танцами в Индии


Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Российский лидер поаплодировал артистам.

Фото, видео: © РИА Новости/ Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, и его торжественно встретили на авиабазе ВВС Индии Палам.

После выхода из борта номер один российского президента лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. На взлетно-посадочной полосе для высокого гостя расстелили красные ковры, а девушки в национальных костюмах исполнили традиционный танец. Политики поаплодировали выступлению, после чего направились к автомобилю для дальнейшей поездки.

Согласно программе, визит главы российского государства начнется с неформального общения с индийским премьером. Накануне поездки помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что программа визита будет насыщенной и охватит ключевые направления двусторонних отношений.

В Нью-Дели Путин также посетит мемориал Махатмы Ганди, где возложит венок и оставит запись в книге почетных гостей. Далее состоится беседа Путина и Моди в Хайдарабадском дворце в узком составе, после чего переговоры продолжатся с участием делегаций, включающих министров и представителей бизнеса.

Кроме того, в рамках двухдневной поездки намечен 23-й двусторонний саммит и вечерняя встреча с президентом Индии Драупади Мурму. Во время визита Москва и Нью-Дели планируют подписать более пятнадцати межгосударственных соглашений и меморандумов.

