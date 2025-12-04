Путин указал на важность расширения использования нацвалют для расчетов в БРИКС

Российская сторона видит важным более активное внедрение национальных валют в финансовые операции стран БРИКС. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу India Today.

«Нужно расширять возможности использования национальных валют», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что вопрос о создании единой валюты в объединении в настоящий момент не стоит. Он подчеркнул, что подобные изменения должны происходить постепенно и без спешки.

Заявление прозвучало на фоне госвизита главы России в Индию, который начался в этот же день и продлится двое суток. Премьер-министр Нарендра Моди лично встретил Путина по его прибытии в страну и отправился с ним на неформальную беседу в одном автомобиле.

Также накануне визита российский лидер рассказал индийским журналистам о масштабной повестке сотрудничества Москвы и Нью-Дели — от технологий и космоса до атомной энергетики.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия и Киргизия уже проводят около 97% взаимных расчетов в национальных валютах, создавая таким образом новые механизмы для упрощения финансовых операций между странами.

