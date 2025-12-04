Путин указал на изменения в расстановке мировых сил

Путин: расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы

В настоящее время расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы и происходят значительные трансформации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Появляются новые центры силы, и мировая расстановка сил тоже меняется», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что в настоящий момент мир развивается довольно стремительно, а пространство с глобальной конфигурацией меняется все быстрее. По мнению главы государства, в этих условиях необходимо обеспечить стабильность между крупнейшими государствами, поскольку это создает основу для развития в двусторонних международных отношениях.

Владимир Путин подчеркнул, что работа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в этом вопросе имеет большое значение, потому что она выходит за рамки двусторонних отношений стран.

В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

