Путин указал на изменения в расстановке мировых сил

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

В этих условиях необходимо обеспечить стабильность между крупнейшими государствами.

Путин отметил изменения в раскладе мировых сил

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы

В настоящее время расстановка сил в мире меняется, появляются новые центры силы и происходят значительные трансформации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Появляются новые центры силы, и мировая расстановка сил тоже меняется», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что в настоящий момент мир развивается довольно стремительно, а пространство с глобальной конфигурацией меняется все быстрее. По мнению главы государства, в этих условиях необходимо обеспечить стабильность между крупнейшими государствами, поскольку это создает основу для развития в двусторонних международных отношениях.

Владимир Путин подчеркнул, что работа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в этом вопросе имеет большое значение, потому что она выходит за рамки двусторонних отношений стран.

В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Индия с размахом встретила Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Путин: Индия и Китай ближайшие друзья России
20:35
Доверие к премьеру Франции Лекорню упало до 21%
20:30
Собянин: мнение москвичей о столице важнее для власти, чем оценка Уиткоффа
20:22
Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт
20:15
Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
20:01
Мужчина пытался провезти голубей через границу в носках

Сейчас читают

Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
Хотел сидеть с девушкой: самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео