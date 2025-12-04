Россия отвергает безосновательные обвинения в свой адрес с британской стороны в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом стало известно из сообщения посольства РФ в Лондоне в Telegram-канале.

В публикации говорится о том, что 4 декабря был опубликован итоговый доклад публичного расследования гибели британской подданной Стерджес, который пытается возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.

«Посол России А. В. Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения», — отметили в публикации посольства.

Кроме того, в российском диппредставительстве подчеркнули, что ответы на основные вопросы по делу Скрипалей все еще не получены. РФ запросила у Великобритании информацию о местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей и консульский доступ к ним.

В начале марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество под названием «Новичок» якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.