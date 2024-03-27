Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

С 2018 года Россия неоднократно отправляла запросы Великобритании, в том числе, с предложением консульского содействия Юлии Скрипаль, однако только сейчас власти королевства дали ответ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям», — сказала дипломат в ходе бриифнга 27 марта.

Захарова уточнила, что в ответе от Британии обозначен отказ Юлии Скрипаль от консульского содействия.

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество под названием «Новичок» якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Вместе с тем руководство ряда западных стран воспользовалось шпионским скандалом и не преминуло ввести очередные санкции против Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что МИД России раскритиковал делегацию Франции в СБ ООН за срыв заседания по Югославии.