Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Президент подчеркнул, что в России есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Путин: российская энергетика самая «зеленая» в мире

Президент РФ Владимир Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу India Today.

«У нас есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии, по целому ряду направлений. У нас вообще одна из самых „зеленых“ энергетик в мире», — сказал российский лидер.

По словам Путина, энергетика России включает в себя гидроэнергию, атомную энергетику и газовую энергетику, которая является наиболее зеленой среди других углеводородных источников.

Также президент России отметил, что отказ от традиционных источников энергии в пользу солнечной энергии хоть и является положительным шагом, но при этом требует значительных временных и финансовых затрат на внедрение новых технологий.

«Надо все постепенно делать, вкладывать деньги в новые технологии», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия, наверное, единственная страна, способная строить малые АЭС. Потенциал ядерной энергетики страны подтверждается спросом на топливо за рубежом.

