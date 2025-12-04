Путин: Россия, наверное, единственная страна, способная строить малые АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая не только способна строить, но и фактически строит малые атомные электростанции. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today.

«Россия, наверное, единственная страна в мире на сегодняшний день, которая способна строить и строит малые атомные электростанции», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что на фоне этого Соединенные Штаты продолжают закупать у России топливо для АЭС, поэтому неясно, почему Вашингтон считает, что Индия не может приобретать российские энергоресурсы.

Ранее, 19 ноября, президент РФ сообщал, что страна намерена развивать серийное производство малых АЭС. По его словам, укрепление энергетической инфраструктуры представляет собой стратегический актив, который обеспечивает России значительное конкурентное преимущество на мировом рынке.

25 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что многие государства заинтересованы в сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом». Он подчеркивал, что вопросы ядерной безопасности и нераспространения остаются ключевыми в диалоге с Москвой, и отмечал, что визит в российскую столицу стал для него важным событием.

