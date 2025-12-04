Путин согласился с Трампом в вопросе злоупотребления темой климата

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Западное сообщество находится в печальном положении по многим направлениям.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин согласился с мнением президента США Дональдом Трампом касаемо злоупотребления темой изменения климата в политических целях. Об этом он заявил 4 декабря в ходе выступления перед представителями индийских СМИ.

«Здесь он прав абсолютно, согласен», — сказал Путин.

По словам российского лидера, этот вопрос еще требует внимания и добросовестной работы. При этом западное сообщество, по мнению Путина, находится в печальном положении по многим направлениям.

Как отметил глава государства, Запад стал активно спекулировать на волнующих людей вопросах, включая тему изменения климата. Президент России посоветовал «давать деньги» тем, кто намерен вынуждать другие страны решать климатические вопросы посредством новейших технологий.

В свою очередь, Россия не отказывается от ископаемых источников топлива, при этом продолжает развивать инновационные решения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Путин обсудил со спецпредставителем РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым тему международного регулирования использования водных ресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:57
Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить Ил-76
23:38
Отличный помощник иммунитету: кому полезен или противопоказан мед
23:19
Денежка, вернись: как и за что получить налоговые вычеты в 2026 году
23:00
Маникюр на Новый год 2026: эксперт назвала топ-10 трендов текущего сезона
22:55
«Делаю то, чего не имею права не сделать»: Путин назвал главный жизненный принцип
22:45
«До 1,5 млн машин в день»: Собянин о том, как развитие дорог разгрузило Москву

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Тайные дворцы: Зеленский купил особняк актера-насильника Косби в Нью-Йорке
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео