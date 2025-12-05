Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода по делу о неуплате налогов

Эфирная новость 10 0

Вину инфлюенсер признала частично.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тверской суд столицы сегодня продлил еще на пол года домашний арест блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в неуплате налогов. Речь о сумме в 120 с лишним миллионов рублей.

Вместо того чтобы платить в казну положенный с заработка процент, Митрошина покупала квартиры. Говорит, что без злого умысла. Но с точки зрения закона это попытка отмыть деньги.

«Нарушать налоговое законодательство — это очень серьезно. Из-за этого мне пришлось продать квартиры, часть денег ушла на погашение долга, часть на жизнь», — заявила блогер.

Очевидную схему ухода от налогов блогер признала частично. В ближайшие шесть месяцев у нее запрет на ряд действий, в том числе на пользование сотовой связью и интернетом. А общаться можно лишь с близкими родственниками и адвокатом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:34
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода по делу о неуплате налогов
1:15
Президент Румынии наградил солдата, воевавшего за нацистов
0:56
Четыре страны бойкотируют «Евровидение» из-за допуска Израиля
0:35
Сладкая жизнь: почему в России подешевел сахар
0:16
«Накопить внутренний свет»: как главная Снегурочка страны остается стройной
23:57
Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить Ил-76

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
Тайные дворцы: Зеленский купил особняк актера-насильника Косби в Нью-Йорке
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео