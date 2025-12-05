Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода по делу о неуплате налогов

Тверской суд столицы сегодня продлил еще на пол года домашний арест блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в неуплате налогов. Речь о сумме в 120 с лишним миллионов рублей.

Вместо того чтобы платить в казну положенный с заработка процент, Митрошина покупала квартиры. Говорит, что без злого умысла. Но с точки зрения закона это попытка отмыть деньги.

«Нарушать налоговое законодательство — это очень серьезно. Из-за этого мне пришлось продать квартиры, часть денег ушла на погашение долга, часть на жизнь», — заявила блогер.

Очевидную схему ухода от налогов блогер признала частично. В ближайшие шесть месяцев у нее запрет на ряд действий, в том числе на пользование сотовой связью и интернетом. А общаться можно лишь с близкими родственниками и адвокатом.

