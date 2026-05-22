«Невозможно быть всегда на позитиве»: как Ида Галич справляется со стрессом

Блогер Ида Галич разрешает себе рефлексировать и не изображает вечный позитив

Блогер и телеведущая Ида Галич создает впечатление веселой, легкой, юморной молодой женщины, которая живет, как говорится, играючи. Но она же и напоминает поклонникам, что человеческая судьба черно-белая, и удерживать улыбку на лице через силу не стоит. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ. звезда решила еще раз напомнить фанатам, что имеет право на разные чувства и эмоции.

«Невозможно быть всегда на позитиве, ну, это, наверно, какой-то диагноз. Поэтому я, конечно, грущу, переживаю, расстраиваюсь и разрешаю себе рефлексировать на все темы. Просто нужно понимать, что в разрезе жизни это какой-то очень маленький промежуток времени», — сказала Галич.

Прошлым летом блогер родила дочь Лию от бизнесмена Олега Ледвича, в ближайшее время пара планирует пожениться. У обоих влюбленных есть дети от прошлых отношений, у Иды — сын Леон, а у Олега — дочь Анна. Звездная мама быстро вернулась к работе после появления младшенькой, но при этом окружила себя родней и помощниками, чтобы успевать проводить время с детьми.

Как признавалась Галич в интервью 5-tv.ru, ей хватает сил на многочисленные обязанности, потому что она не стремится быть идеальной матерью. В доме царят дисциплина и строгие правила — гаджеты только по расписанию, ограниченный контент для детей и обязательные совместные ужины и игры. А если и бывает трудно все организовать и опускаются руки, переключиться с мрачных мыслей ей всегда помогают родные люди.

