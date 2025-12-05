Фиксированная выплата к страховой пенсии россиян составит 9,5 тысячи рублей

Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тысячи рублей

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит порядка 9,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек», — указал Говырин.

Как напомнил парламентарий, страховые пенсии в России с 1 января увеличат на 7,6%, и индексация коснется всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.

По данным Соцфонда, в октябре средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысячи рублей для неработающих и 22,4 тыс. — для работающих, разрыв между ними сократился до четырехлетнего минимума в 3,5 тысячи рублей.

