Фиксированная выплата к страховой пенсии россиян составит 9,5 тысячи рублей

Страховые пенсии в России с 1 января увеличат на 7,6%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тысячи рублей
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит порядка 9,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Алексей Говырин.
«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек», — указал Говырин.
Как напомнил парламентарий, страховые пенсии в России с 1 января увеличат на 7,6%, и индексация коснется всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.
По данным Соцфонда, в октябре средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысячи рублей для неработающих и 22,4 тыс. — для работающих, разрыв между ними сократился до четырехлетнего минимума в 3,5 тысячи рублей.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, материнский капитал в России будет развиваться с акцентом на стимулирование рождения вторых и последующих детей.
