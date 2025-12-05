«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 370 0

Певица отметила современное интернет-движение как очень мощное и активное.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ольга Серябкина назвала Ларису Долину сильной женщиной и крепким орешком

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на раздувшийся вокруг нее скандал, сможет справиться с этим. Такое заявление сделала исполнительница хита «По улицам» певица Ольга Серябкина корреспонденту 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

По мнению артистки, проявление буллинга в любом виде ужасно и недопустимо. Она назвала Ларису Долину крепким орешком и сильной женщиной.

«Дело в том, что сейчас интернет-движение настолько активное, что здесь может быть масса мнений. Конечно, буллить человека — это ужасно. Травля — это ужасно в любом виде, потому что у человека, который находится под нападением, под интернет-нападением, он чувствует себя плохо. Я думаю, что Лариса Долина крепкий орешек, она сильная женщина», — поделилась певица.

Серябкина отметила мощь и активность современного интернет-движения, добавив, что «глобально все разберутся».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Лариса Долина с трудом переживает нападки в свой адрес из соцсетей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Названа причина ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет самолетом в Домодедово
6:00
«Ланцеты» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
5:47
Как западные СМИ отреагировали на визит Путина в Индию
5:30
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
5:17
Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не идти на уступки России

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 декабря
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео