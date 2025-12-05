«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной

Ольга Серябкина назвала Ларису Долину сильной женщиной и крепким орешком

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на раздувшийся вокруг нее скандал, сможет справиться с этим. Такое заявление сделала исполнительница хита «По улицам» певица Ольга Серябкина корреспонденту 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

По мнению артистки, проявление буллинга в любом виде ужасно и недопустимо. Она назвала Ларису Долину крепким орешком и сильной женщиной.

«Дело в том, что сейчас интернет-движение настолько активное, что здесь может быть масса мнений. Конечно, буллить человека — это ужасно. Травля — это ужасно в любом виде, потому что у человека, который находится под нападением, под интернет-нападением, он чувствует себя плохо. Я думаю, что Лариса Долина крепкий орешек, она сильная женщина», — поделилась певица.

Серябкина отметила мощь и активность современного интернет-движения, добавив, что «глобально все разберутся».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Лариса Долина с трудом переживает нападки в свой адрес из соцсетей.

