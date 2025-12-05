Израиль собрался выслать десятки тысяч украинских беженцев к концу года

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 37 0

Ситуация возникла из-за кадровых перемен в правительстве.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Тысячи беженцев с Украины в Израиле рискуют столкнуться с депортацией из-за задержки с продлением их правового статуса. Проблема возникла на фоне неопределенности внутри израильского правительства, сообщило издание Haaretz.

По данным газеты, примерно 25 тыс. украинцев, находящихся в стране, оказались в подвешенном состоянии: их статус требует ежегодного продления. Текущие разрешения действуют до декабря 2025 года, однако власти Израиля пока не приняли решения о дальнейшем продлении.

Ситуацию осложнили кадровые перемены в правительстве. Из-за отсутствия действующего министра внутренних дел полномочия по продлению статуса беженцев перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Как ранее писал 5-tv.ru, украинские беженцы в Шотландии оказались перед риском остаться на улице после отмены «благодарственных» выплат местным жителям за приют.

