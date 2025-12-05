Израиль собрался выслать десятки тысяч украинских беженцев к концу года

Haaretz: 25 тысячам украинских беженцев грозит депортация из Израиля

Тысячи беженцев с Украины в Израиле рискуют столкнуться с депортацией из-за задержки с продлением их правового статуса. Проблема возникла на фоне неопределенности внутри израильского правительства, сообщило издание Haaretz.

По данным газеты, примерно 25 тыс. украинцев, находящихся в стране, оказались в подвешенном состоянии: их статус требует ежегодного продления. Текущие разрешения действуют до декабря 2025 года, однако власти Израиля пока не приняли решения о дальнейшем продлении.

Ситуацию осложнили кадровые перемены в правительстве. Из-за отсутствия действующего министра внутренних дел полномочия по продлению статуса беженцев перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

