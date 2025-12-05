Как западные СМИ отреагировали на визит Путина в Индию

Журналисты обратили внимание на то, что Нарендра Моди лично встретил российкого лидера.

Визит Путина в Индию оказался в центре внимания западных СМИ

Визит Владимира Путина в Нью-Дели сейчас на главных страницах зарубежной прессы. Немецкая Deutsche Welle* оценивает встречу как готовность России и Индии противостоять давлению США и укреплять двусторонние связи. Издание Bloomberg называет поездку российского лидера в Индию, к слову, пятую экономику мира, провалом попыток западных стран выставить Москву международным изгоем. Подтверждают это и аналитики телеканала France 24.

«По сути, это послание остальному миру, особенно Европе и Соединенным Штатам. Посмотрите, мы не изолированы. Россия совсем не похожа на изгоя. Мы сейчас находимся в центре нового геополитического миропорядка. Не США и не Европа», — заявил эксперт-международник France 24 Дуглас Герберт

Агентство Reuters обратило внимание на то, что Нарендра Моди лично встретил нашего президента. Отмечается, что это редкий жест. Как правило, иностранных лидеров в аэропорту приветствуют индийские министры. Теплые отношения двух лидеров символизируют и объятия при встрече — важная часть местной культуры и знак уважения.

* — признана в РФ СМИ-иноагентом

