Ливень со снегом привели к потопу на Камчатке

На Камчатке сейчас устраняют последствия ливней и снегопада. На улицах столько воды, что машины глохнут прямо на ходу.

Уже пострадали десятки автовладельцев, притом, что коммунальные службы просили водителей не рисковать, и даже не пытаться проехать по затопленным участкам.

Подтоплены и подъезды. Сейчас там откачивают воду, а на улицах прочищают ливневки, забитые камнями и кусками льда.

При этом по-прежнему в регионе бушует штормовой ветер. В одном из поселков даже рухнула опора ЛЭП. Жители остались без света и отопления.

