Названа причина ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет самолетом в Домодедово

Техническая жидкость просочилось из поврежденного генератора.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Анкин; 5-tv.ru

Причиной ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет Boeing 777 стала утечка масла

Утечка масла могла стать причиной происшествия с Boeing, летевшим из Москвы на Пхукет.

Как пишут «Известия», техническая жидкость просочилось из поврежденного генератора. Оттуда и повалил дым. Но открытого горения все-таки, не было. Поэтому обошлось без серьезных последствий.

Напомним, борт с туристами подал сигнал бедствия сразу после вылета из Домодедово. Экипаж отключил аварийный двигатель и вернулся в аэропорт.

