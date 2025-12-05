Столетие Института Павлова: что сегодня создают наследники великого ученого

Ученые Петербурга далеко продвинулись в исследовании шестого чувства. Избавить россиян от боли с помощью чудо-геля и искусственного лазера собираются доктора Института физиологии имени Павлова.

Сегодня он отмечает вековой юбилей. А началось все с небольшой лаборатории в деревянном доме, где знаменитый академик проводил эксперименты на собаках. Теперь же это настоящая кузница талантливых врачей с мировым именем. Какие еще медицинские открытия впереди, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

«Прожито как будто немало, но очень, очень хочу жить еще долго, жить до 100 лет», — признавался академик Павлов.

Мечта академика и первого русского лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова можно сказать сбылась. Образно, но это ли не лучшее, что может оставить после себя великий ученый. 100-летие отмечает его детище — институт физиологии. И продолжает работу, начатую Павловым — теперь и на молекулярном уровне.

«Мы вышли на исследование того самого шестого чувства, ноцицепции, боли. Мы действительно очень близки к тому, чтобы создать принципиально новые анальгетики», — рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института физиологии им. Павлова РАН Борис Крылов.

В отличие от тех, что получены из опия, — безопасные, говорят ученые, и аналогов им нет. На рынок уже выпустили обезболивающий гель, на очереди — холодный лазер. Следующий шаг — генетическая терапия.

Институт начинался с лаборатории в деревянном доме в Колтушах, сейчас это научный городок с мировым именем. Фундаментом для изучения нервной системы здесь стали знаменитые «собаки Павлова».

Здесь Павлов и его ученики впервые доказали, что высшая нервная деятельность подчинена законам. И что поведение — это не таинство, а сложная, но изучаемая система безусловных и приобретенных реакций. Вспышка света, звонок, будучи подкрепленными, они становились для собаки сигналом, который запускал условные рефлексы.

На новый уровень вышли в лаборатории физиологии движения. Ученые разработали уникальную технологию для парализованных пациентов. В мировом сообществе метод «Вставай и иди» назвали сенсацией этого года. В основе — безболезненный способ электрической стимуляции спинного мозга.

«Не нужно при этом имплантировать электроды в спинной мозг. И мы используем еще такую фишку, что называется, русские токи. Электрические поля при такой стимуляции более глубоко проникают в структуры мозга, и при этом мы вызываем функцию», — уточнил автор исследования, заведующий лабораторией физиологии движения Института физиологии имени Павлова РАН Юрий Герасименко.

Дмитрий Фунтиков — спортсмен-пятиборец из Калининграда. Четыре года назад неудачно нырнул в море и повредил позвоночник. Шансов на то, что снова будет ходить, практически не было, но случай свел семью с Юрием Герасименко.

«Как выяснилось, что он тоже занимался пятиборьем. И вот он сказал, ну, пятиборец пятиборца не бросит», — поделилась мать спортсмена Наталья Фунтикова.

Путь предстоит длинный, но Дмитрий уже делает успехи — шаг за шагом движется к своей цели.

«Мы попробовали его разработку, стимуляцию. Она мне помогла, и сейчас могу более-менее передвигаться самостоятельно», — рассказал спортсмен.

Так же учат ходить пациентов с ДЦП и после инсульта. Шагают вперед в институте и в других областях. С помощью новой технологии с применением кислородного голодания планируют омолаживать организм. Сначала исследования проводили на обезьянах, сейчас на крысах.

«У них лучше поведение, они активнее, у них лучше с когнитивными функциями. Они лучше учатся», — пояснила сотрудник лаборатории.

Помогут новые технологии и тем, у кого интерес к жизни угас, говорят ученые. С помощью нового метода будут лечить от депрессии и диабета.

«Если это клетка поджелудочной железы, ну так, условно говоря, то нормализуется функция поджелудочной железы. Клинические испытания начались с сентября этого года, продлятся до первого июля 2027 года», — рассказала доктор биологических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физиологии им. Павлова РАН Елена Рыбникова.

Сегодня в институте физиологии имени Павлова на благо науки трудятся более 200 сотрудников. Больше половины из них — доктора и кандидаты. Эта кузница кадров, площадью больше ста гектаров, сейчас включает современные лаборатории. А Павловские Колтуши находятся под охраной ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.