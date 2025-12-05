«Облачный танцор»: Pantone назвал цвет 2026 года

Pantone назвал цветом 2026 года нейтральный белый «Облачный танцор»

«Облачный танцор». Именно так называется главный цвет 2026 года по версии американского института Pantone.

Это оттенок белого. Считается, что он приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание в наш шумный мир. А еще символизирует стремление начать все сначала и обещает ясность во время перемен.

Институт ежегодно объясняет, почему именно этот оттенок стал главным в году. Перед тем как его представить, специалисты в течение девяти месяцев анализируют цветовые закономерности. Берут в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, а также коллекции дизайнеров, политическую и экономическую обстановку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.