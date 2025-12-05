«Облачный танцор»: Pantone назвал цвет 2026 года

Эфирная новость 34 0

Считается, что этот цвет приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Pantone назвал цветом 2026 года нейтральный белый «Облачный танцор»

«Облачный танцор». Именно так называется главный цвет 2026 года по версии американского института Pantone.

Это оттенок белого. Считается, что он приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание в наш шумный мир. А еще символизирует стремление начать все сначала и обещает ясность во время перемен.

Институт ежегодно объясняет, почему именно этот оттенок стал главным в году. Перед тем как его представить, специалисты в течение девяти месяцев анализируют цветовые закономерности. Берут в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, а также коллекции дизайнеров, политическую и экономическую обстановку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
7:30
Минометчики нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
Столетие Института Павлова: что сегодня создают наследники великого ученого
6:55
«Облачный танцор»: Pantone назвал цвет 2026 года
6:36
Ливень со снегом привели к потопу на Камчатке
6:19
Названа причина ЧП с летевшим из Москвы на Пхукет самолетом в Домодедово

Сейчас читают

«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео