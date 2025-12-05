Кончаловский: Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис мира

Москва превращается в один из самых удобных и красивых мегаполисов мира. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил режиссер театра и кино Андрей Кончаловский в преддверии выставки Русского музея на ВДНХ.

Он подчеркнул, что экспозиция стала возможностью не только показать москвичам и гостям столицы жемчужины музейной коллекции, но и поводом испытать гордость за город, который стремительно развивается и меняется. Кончаловский добавил, что среди представленных произведений есть и работа его прадеда — художника Василия Сурикова.

«Говорю со всей ответственностью: на наших глазах Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис планеты. Из Санкт-Петербурга в столицу привезли настоящие шедевры, рассказывающие о жизни дореволюционной и советской Москвы, портреты выдающихся жителей города, большие исторические полотна», — поделился режиссер.

Кончаловский отметил, что говорит это как человек, который много лет провел в крупнейших городах по всему миру и способен дать объективную оценку.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 6 сентября.

Кончаловский снял множество знаковых картин, включая «Андрей Рублев» (сценарист, 1966), «Сибириада» (Гран-при Каннского фестиваля, 1979), «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» («Серебряный лев» Венеции, 2014) и «Рай» («Серебряный лев» Венеции, 2016).​

