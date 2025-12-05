«Вам только кажется»: Лепс прокомментировал гонорары Кадышевой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 732 0

Артист рассказал о своем самом дорогом выступлении.

Сколько берет Григорий Лепс за выступление

Фото: © РИА Новости/Станислав Жданов

Григорий Лепс признался, что зарабатывает больше Кадышевой

Народный артист РФ Григорий Лепс прокомментировал заявления о том, что его коллега Надежда Кадышева стала самой дорогой исполнительницей страны, получая до 20 миллионов рублей за одно выступление. В беседе с KP.RU певец заметил, что не считает это потолком гонорарных возможностей и что ему самому в отдельных случаях платили значительно больше.

«Это вам только кажется, что Кадышева самая высокооплачиваемая. Хотя я рад за нее, давайте ее поздравим. Мне, к примеру, как-то заплатили 100 миллионов рублей, и что, я буду всем это рассказывать?» — сказал он.

По словам промоутера и организатора мероприятий Сергея Лаврова, именно Лепс станет самым дорогим артистом в новогодние праздники: его гонорар стартует от 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей). Сам певец подтвердил, что в ночь с 31 декабря на 1 января он выступит на нескольких закрытых банкетах.

Артист считает, что декабрь является самым хлебным месяцем для артистов, поэтому в Новый год стоит работать.

«У меня много детей, внуки. Опять же банки, кредиты. Я такой же, как и вы. Тоже приходится платить», — отметил Лепс.

Тем временем личная жизнь музыканта продолжает привлекать внимание. Его 19-летняя невеста Аврора Киба ранее публично обратилась к поклонникам, заявив, что ждать пышной свадьбы не стоит. Девушка подчеркнула, что не стремится к громкому торжеству,

