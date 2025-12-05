Чтобы еще лучше понять друг друга, Россия и Индия укрепляют связи в информационном поле. Национальная Медиа Группа, куда входит и Пятый канал, заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими холдингами Индии. Но будут не только новости. Уже обсуждаются совместные проекты в области кино и ток-шоу. А совсем скоро в эфир выйдет первое российское реалити, снятое в Индии. Участником телемоста, который связал наши страны, стал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Здравствуйте» ведущий в индийской студии перед началом прямого эфира учил несколько минут и нас просил ему в этом помочь. Но зато как эффектно получилось!

Слово на русском в индийском эфире — элемент престижа. Чтобы подчеркнуть — на связи с Дели Москва. Прямой эфир TV9 со студией МИЦ «Известия». Ведущий новостной канал Индии теперь сотрудничает с лидером российского медиа-рынка — Национальной Медиа Группой.

«Это поможет понять точку зрения России и познакомить с ней всю Индию и мир. Мы — единственный глобальный новостной канал на хинди. Надеюсь, наше сотрудничество станет новой главой в истории российско-индийской дружбы», — отметил Паритош Чатурведи, главный редактор TV9.

Это событие, которое навсегда изменит медиапространство двух стран. В рамках государственного визита в Дели российского президента крупнейший в России медиахолдинг заключил соглашения с главными игроками индийского рынка.

Национальная Медиа Группа сотрудничает теперь с ведущим информационным агентством страны Asian News International и лидером теленовостей — TV9 Network.

«Именно взаимодействие в медиаиндустрии особенно важно, потому что позволяет людям из наших стран узнавать друг друга лучше и, соответственно, лучше сотрудничать», — говорит Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Россию и Индию связывают отношения, что зародились еще задолго до подписанных дипломатами документов. Искусство, наука, кино и медиа.

Генеральный директор Asian News International с гордостью показывает фото проявочной машины. В семидесятых новости снимали на пленку. И СССР помог молодому информагентству с техникой. Сейчас ANI — настоящий гигант. Никакая информация не проходит мимо. Почти никакая.

Это место, куда стекаются новости со всей Индии и со всего мира тоже. Но было слишком мало российских новостей. Теперь о нашей стране в индии узнают гораздо больше.

«Почти все новости о России, которые мы получаем здесь, в Индии, поступают из сторонних источников — не из российских и не из индийских агентств. Это большая проблема», — сказал Санджив Пракаш, главный редактор и генеральный директор Asian News International (ANI).

Здесь это называется «укреплением медийной независимости». Западные ресурсы слишком активны в регионе. И появление Национальной Медиа Группы все изменит. Не только в сфере новостей. НМГ — крупнейший в России холдинг, который управляет несколькими телеканалами, занимается кинопрокатом, снимает кино и яркие телевизионные шоу.

В одном из выпусков нового сезона тревел-шоу «100 мест, где поесть» Александр Белькович изучил рынок Чандни Чоук в Дели, попробовал специи, ни на что не похожие блюда.

И речь не только о месте для съемок, но и об огромном рынке страны с населением почти 1,5 миллиарда человек, на который Национальная Медиа Группа вышла еще в 2017 м. Объем продаж НМГ здесь уже вырос в восемь раз. А после триумфального успеха в Китае фильма «Красный шелк», подход к работе в Индии серьезно изменится.

«Всем известен наш большой совместный проект „Красный шелк“. И, конечно, когда мы смотрим на такой большой рынок, как Индия, мы подходим так же целенаправленно и системно к такому рынку. Сейчас мы объявили о завершении съемок первого российского реалити в Индии…» — говорит Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Это видеодневник Сергея Бурунова со съемок в Индии. Именно он — ведущий нового реалити. Называется «Тайный миллионер» — смотрите в новом сезоне на СТС.

Над проектом трудилась русско-индийская команда. Яркие сцены, тайны, загадки. Звездный состав участников. Битва за десять миллионов рублей. Древние дворцы и экзотические пейзажи.

Теперь сотрудничество ускорится. Ведутся переговоры о выходе в индийский кинопрокат нескольких масштабных кинопроектов от НМГ.

Тут надо очень хорошо друг друга знать.

Так в Индии все «болеют» крикетом даже больше, чем футболом у нас. Трансляции бьют рекорды. А это лучшая крикетная школа. Нам согласились поставить здесь удар. И тут нечему удивляться. В их крикете много от нашей лапты. Мы показали главному тренеру несколько игр.

Такая разная, такая многогранная Индия — бесконечный источник информации, вдохновения и творческих идей. Сотрудничество Национальной Медиа Группы и ведущих индийских медиа открывает новые возможности. И совершенно новую страницу в истории наших отношений.

