Скромная церемония: звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла замуж

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Этот брак для 69-летней актрисы стал четвертым.

Личная жизнь Ким Кэтролл — сколько раз была замужем

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла замуж

Актриса Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», вышла замуж за своего партнера, звукорежиссера Рассела Томаса, который младше ее на 14 лет. Элегантная и скромная церемония прошла в Лондоне в Старой ратуше Челси. Об этом сообщает People.

На торжестве присутствовало всего 12 гостей — только члены семьи и самые близкие друзья. Для церемонии 69-летняя Кэтролл выбрала изысканный костюм от Dior, созданный ее давним товарищем Патрисией Филд. Образ дополнили перчатки Cornelia James и шляпа, сшитая на заказ у модистки Филипа Трейси. Томас был в костюме от Richard James, сшитом на заказ.

Пара познакомилась в 2016 году на BBC, когда Ким участвовала в программе «Женский час». Их общение быстро переросло в роман после того, как Рассел написал ей в личные сообщения в X.

«Это было очень, очень современно и очень просто», — рассказала Кэтролл в интервью Glamour.

Пара долго поддерживала отношения на расстоянии, пока Рассел не приехал к актрисе в Ванкувер.

«Это было очень смело с его стороны, ведь мы почти не знали друг друга… Но он приехал, и мы отлично поладили. И с тех пор мы вместе!» — делилась актриса в 2020 году.

В 2025 году Ким назвала своего мужа «немного бунтарем» и отметила, что он прожил невероятно интересную жизнь на своих условиях, что ей очень нравится.

Брак с Расселом Томасом стал для Ким Кэтролл четвертым. Первый избранником актрисы был американский писатель Ларри Дэвидсон. Вторым — канадский звукорежиссер Марк Левитт. Третий союз Ким заключила с ритейлером по фамилии Андреас.

У актрисы нет собственных детей, она пережила несколько выкидышей. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
ФСБ задержала в Башкирии восемь участников террористической организации
12:00
Погиб в 33 года на съемках фильма: судьба советского актера Евгения Урбанского
11:40
«По-человечески, по-товарищески, по-дружески»: как прошел первый день госвизита Путина в Индию
11:33
Смартфонный мизинец и компьютерное плечо: как гаджеты уродуют людей
11:24
«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
11:04
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели

Сейчас читают

«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео