Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение

Российский лидер прибыл в Дели 4 декабря.

Фото, видео: Reuters/Adnan Abidi; 5-tv.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что визит президента России Владимира Путина в Индию имеет историческое значение. Об этом он сказал во время переговоров с российским лидером.

Нарендра Моди не сомневается в том, что встреча с Путиным пройдет успешно. Он подчеркнул: для него переговоры с президентом России — важное событие.

Моди также сказал, что с 2000 годов благодаря дальновидности руководства Путина отношения между нашими странами только улучшились.

Владимир Путин прибыл в Дели 4 декабря с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди для участия в 23-м Российско-индийском саммите. Это уже его десятый визит в страну. Моди лично встретил российского лидера у трапа самолета на авиабазе Палам. Вечером лидеры провели неформальный ужин в резиденции премьера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробно о том, как западные СМИ отреагировали на визит Владимира Путина в Индию.

