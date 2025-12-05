Пушистый виновник: котокафе закрылось из-за устроенного питомцем потопа

Диана Кулманакова
25

С момента открытия заведение пристроило в семьи более 100 подопечных.

В США котокафе закрылось из-за устроенного питомцем потопа

Фото: 5-tv.ru

NYP: котокафе закрылось из-за устроенного питомцем потопа

Популярное кошачье кафе в американском штате Вирджиния было вынуждено закрыться после того, как один из питомцев — пятимесячный котенок по имени Роллер — случайно затопил помещение. Об этом сообщает New York Post.

Питомец играл с полотенцем и раковиной на верхнем этаже, из-за чего вода просочилась в зал на нижнем. Владельцы кафе заверили, что никто из девяти проживающих в кафе котят, включая черно-белого виновника, не пострадал. Некоторые животные спокойно пережидали инцидент, а другим нравилось плескаться в воде.

Наводнение привело к серьезным повреждениям, из-за чего заведение, открывшееся только летом, закрылось минимум до конца года. Согласно оценке ущерба, потребуется полностью заменить напольное покрытие, потолки и стены в торговом зале на первом этаже, отремонтировать ванную комнату на верхнем этаже, заменить поврежденное водой оборудование, включая кофемашину и кофемолку.

Пока идет ремонт, кошки находятся в своих временных домах. Кафе запустило кампанию по сбору средств для сотрудников, оставшихся без заработка в праздничный сезон. В субботу заведение также проведет локальное привлечение финансов, чтобы покрыть расходы на масштабный ремонт.

«Мы безмерно благодарны за то, что живем в городе, который строится на принципах общности. Любовь и поддержка очень много значат для нас», — написала команда кафе.

С момента открытия в августе по 5 ноября заведение пристроило в семьи более 100 кошек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

