Гигантский недостаток: Тарантино назвал актеров, которые его раздражают

Daily Mail: Тарантино назвал актеров, которые его раздражают

Культовый режиссер Квентин Тарантино обрушился с критикой на нескольких известных актеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Главной мишенью Тарантино стал Пол Дано. Именно его режиссер назвал «гигантским недостатком» исторической драмы «Нефть».

«У фильма „Нефть“ были бы хорошие шансы занять первое или второе место в моем топе, если бы в нкм не было гигантского недостатка. И этот недостаток — Пол Дано», — заявил Тарантино во время подкаста Брета Истона Эллиса.

По его словам, артист, исполнивший близнецов Пола и Эли Сандей, существенно уступает Дэниелу Дэй-Льюису.

«Дано — слабак, чувак. Он просто такой слабый, неинтересный парень», — добавил режиссер.

Тарантино подчеркнул, что с этой ролью блестяще справился бы Остин Батлер. Режиссер также сообщил, что с равнодушием относится к Оуэну Уилсону и Мэттью Лилларду.

«Мне плевать на Оуэна Уилсона, мне плевать на Мэттью Лилларда», — сказал он.

При этом, Уилсон снимался в картине «Полночь в Париже», которую Тарантино неоднократно называл одной из любимых.

Высказывания режиссера вызвали бурю негодования в сети. Один из пользователей Reddit назвал слова режиссера «безумным». Комментаторы предположили, что за нападками может стоять давний конфликт. Некоторые иронично заметили, что Тарантино сам является слабым актером и будто бы пытается передать этот титул кому-то другому.

Помимо громких заявлений, режиссер представил собственный список лучших фильмов XXI века. Первое место он отдал военной драме Ридли Скотта «Падение „Черного ястреба“», основанной на реальных событиях в Сомали в 1993 году. Тарантино признался, что сначала не оценил масштаб картины, однако после повторного просмотра назвал ее «шедевром».

