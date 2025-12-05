МВД РФ подвело итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025»
В состязании участвовали 350 работ из разных регионов России.
Фото: Общественный совет при МВД России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Министерстве внутренних дел РФ выбрали победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025». Информация об этом появилась на сайте Общественного совета при МВД России.
По всей стране с сентября по октябрь проводились отборочные этапы — 350 работ были выбраны для финального состязания. В конкурсе участвовали дети сотрудников органов внутренних дел в трех возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет.
Все работы юных художников рассматривало компетентное жюри. По итогам голосования первые места заняли: Марков Марсель (восемь лет) из Республики Мордовия, Чистяков Максим (девять лет) из Владимирской области, Сюхин Дмитрий (12 лет) из Архангельской области.
Вторые места заняли: Бурчак Кирилл (шесть лет) из Амурской области, Халикова Даната (11 лет) из Республики Башкортостан и Волдыкова Анастасии (14 лет) из Красноярского края.
Третьи — Киреева Злата (шесть лет) из Республики Бурятия, Ооржак Даяна (11 лет) из Республики Тыва и Кудряшова Аксинья (12 лет) из Чувашской Республики.
Кроме того, была выделена отдельная номинация, посвященная Году защитника Отечества. Малыши старались передать через рисунок всю свою любовь к близким людям, которые защищали Родину в Великую Отечественную войну и защищают ее сейчас в ходе СВО. По итогам голосования приз зрительских симпатий получила работа Ивана Бледнова (шесть лет) из Краснодарского края.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
МВД РФ подвело итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025»
Злата Киреева, 6 лет, Республика Бурятия
Общественный совет при МВД России
Кирилл Бурчак, 6 лет, Амурская область
Общественный совет при МВД России
Марсель Марков, 8 лет, Республика Мордовия
Общественный совет при МВД России
Даяна Ооржак, 11 лет, Республика Тыва
Общественный совет при МВД России
Анастасия Волдыкова, 14 лет, Красноярский край
Общественный совет при МВД России
Дмитрий Сюхин, 12 лет, Архангельская область
Общественный совет при МВД России
Максим Чистяков, 9 лет, Владимирская область
Общественный совет при МВД России
Аксинья Кудряшова, 12 лет, Чувашская Республика
Общественный совет при МВД России
Даната Халикова, 11 лет, Республика Башкортостан
Общественный совет при МВД России
93%
Нашли ошибку?