МВД РФ подвело итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

В состязании участвовали 350 работ из разных регионов России.

Фото: Общественный совет при МВД России

В Министерстве внутренних дел РФ выбрали победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции — 2025». Информация об этом появилась на сайте Общественного совета при МВД России.

По всей стране с сентября по октябрь проводились отборочные этапы — 350 работ были выбраны для финального состязания. В конкурсе участвовали дети сотрудников органов внутренних дел в трех возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет.

Все работы юных художников рассматривало компетентное жюри. По итогам голосования первые места заняли: Марков Марсель (восемь лет) из Республики Мордовия, Чистяков Максим (девять лет) из Владимирской области, Сюхин Дмитрий (12 лет) из Архангельской области.

Вторые места заняли: Бурчак Кирилл (шесть лет) из Амурской области, Халикова Даната (11 лет) из Республики Башкортостан и Волдыкова Анастасии (14 лет) из Красноярского края.

Третьи — Киреева Злата (шесть лет) из Республики Бурятия, Ооржак Даяна (11 лет) из Республики Тыва и Кудряшова Аксинья (12 лет) из Чувашской Республики.

Кроме того, была выделена отдельная номинация, посвященная Году защитника Отечества. Малыши старались передать через рисунок всю свою любовь к близким людям, которые защищали Родину в Великую Отечественную войну и защищают ее сейчас в ходе СВО. По итогам голосования приз зрительских симпатий получила работа Ивана Бледнова (шесть лет) из Краснодарского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

1/9

Злата Киреева, 6 лет, Республика Бурятия

Общественный совет при МВД России

2/9

Кирилл Бурчак, 6 лет, Амурская область

Общественный совет при МВД России

3/9

Марсель Марков, 8 лет, Республика Мордовия

Общественный совет при МВД России

4/9

Даяна Ооржак, 11 лет, Республика Тыва

Общественный совет при МВД России

5/9

Анастасия Волдыкова, 14 лет, Красноярский край

Общественный совет при МВД России

6/9

Дмитрий Сюхин, 12 лет, Архангельская область

Общественный совет при МВД России

7/9

Максим Чистяков, 9 лет, Владимирская область

Общественный совет при МВД России

8/9

Аксинья Кудряшова, 12 лет, Чувашская Республика

Общественный совет при МВД России

9/9

Даната Халикова, 11 лет, Республика Башкортостан

Общественный совет при МВД России

