Полумера или фикция? Риелтор оценила предложение введения «период охлаждения»

Риелтор Юсова: чтобы решить проблему со «схемой Долиной» нужен системный подход

Генпрокуратура предложила ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью, чтобы предотвратить мошенничество по «схеме Долиной». К чему может привести эта мера, 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«Если сделка признается сомнительной, то приостанавливается регистрация права собственности, блокируются денежные средства и дается время на то, чтобы продавец мог отказаться, если он понял, что его ведут мошенники», — пояснила эксперт.

По мнению Юлии Юсовой, данная мера в лучшем случае — полумера, а в худшем — фикция. Как отметила риелтор, остаются пробелы. Например, неясно, кто и на основании чего будет определять сомнительность той или иной сделки.

Эксперт также подчеркнула: чаще всего мошенники обрабатывают продавца не один день. Злоумышленники на протяжении длительного времени внушают своей жертве страх, давят психологически и вселяют неуверенность. Поэтому, как уточнила Юсова, «период охлаждения» в семь дней не нарушит план преступников.

«Чтобы защитить людей от „схемы Долиной“ нужен системный подход. Жесткие стандарты, усиленная ответственность за мошенничество и гарантии добросовестной сделки», — заключила Юлия Юсова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина предложила Полине Лурье сделку. Это произошло после того, как россиянка, купившая квартиру звезды, обратилась в Верховный суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.