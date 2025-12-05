Полумера или фикция? Риелтор оценила предложение введения «период охлаждения»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 23 0

Законотворцы активно обсуждают меры, которые помогут предотвратить мошенничество с квартирами.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риелтор Юсова: чтобы решить проблему со «схемой Долиной» нужен системный подход

Генпрокуратура предложила ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью, чтобы предотвратить мошенничество по «схеме Долиной». К чему может привести эта мера, 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«Если сделка признается сомнительной, то приостанавливается регистрация права собственности, блокируются денежные средства и дается время на то, чтобы продавец мог отказаться, если он понял, что его ведут мошенники», — пояснила эксперт.

По мнению Юлии Юсовой, данная мера в лучшем случае — полумера, а в худшем — фикция. Как отметила риелтор, остаются пробелы. Например, неясно, кто и на основании чего будет определять сомнительность той или иной сделки.

Эксперт также подчеркнула: чаще всего мошенники обрабатывают продавца не один день. Злоумышленники на протяжении длительного времени внушают своей жертве страх, давят психологически и вселяют неуверенность. Поэтому, как уточнила Юсова, «период охлаждения» в семь дней не нарушит план преступников.

«Чтобы защитить людей от „схемы Долиной“ нужен системный подход. Жесткие стандарты, усиленная ответственность за мошенничество и гарантии добросовестной сделки», — заключила Юлия Юсова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина предложила Полине Лурье сделку. Это произошло после того, как россиянка, купившая квартиру звезды, обратилась в Верховный суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Долги иностранных государств перед Россией подскочили до максимума за 27 лет
16:55
«Это очень выгодно»: Песков о покупке российской нефти Индией
16:49
Полумера или фикция? Риелтор оценила предложение введения «период охлаждения»
16:45
Главный организатор аферы с квартирой Долиной скрывается за границей
16:40
В Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов
16:32
Гигантский недостаток: Тарантино назвал актеров, которые его раздражают

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео