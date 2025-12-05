Американцы собрали более $1 млн для 88-летнего ветерана, потерявшего пенсию

Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

История пожилого мужчины, вынужденного работать по восемь часов в день после утраты накоплений, растрогала соцсети и вызвала отклик среди пользователей Сети.

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

NBC: для потерявшего пенсию ветерана американцы собрали более миллиона долларов

Потерявшему пенсию 88-летнему ветерану армии США Эду Бэмбасу пользователи социальных сетей собрали более миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал NBC.

Пожилой мужчина трудился полный день в супермаркете, пытаясь свести концы с концами. Его история стала известна после того, как тиктокер Самуэль Вайденхофер снял с ним интервью и рассказал о ситуации в соцсетях, организовав сбор средств.

Бэмбас объяснил, что ушел на пенсию в 1999 году, однако в 2012-м его бывшая компания обанкротилась, и все накопленные средства исчезли. Позже, когда его жена тяжело заболела, семья лишилась медицинской страховки и большей части страховой выплаты — ветерану оставили лишь 10 тысяч долларов. Чтобы покрывать растущие расходы, он продал дом и участок.

Семь лет назад жена ветерана умерла. По его словам, вместе с этим он потерял и смысл жизни, но был вынужден вернуться к работе: теперь он трудится пять дней в неделю по восемь часов. Его сын Майкл рассказал, что из-за медицинских счетов отец накопил значительные долги, а он сам помогал насколько мог.

Видео с историей Бэмбаса набрало более пяти миллионов просмотров в TikTok, после чего тысячи пользователей начали активно жертвовать деньги. К утру 4 декабря сумма сбора превысила 1,5 миллиона долларов, и все средства будут переданы ветерану.

