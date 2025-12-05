«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу

Radar Online: отцу Меган Маркл ампутировали ногу

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас, лишился ноги во время срочной операции, проведенной врачами на Филиппинах. Об этом сообщает Radar Online.

Мужчину госпитализировали после резкого ухудшения здоровья: его конечность почернела из-за тромба, который блокировал кровообращение. По словам инсайдеров, хирургам не оставалось выбора — ногу пришлось ампутировать ниже колена. Его сын Томас Маркл-младший рассказал, что ситуация стала критической.

«Другого выхода не было. Мне сказали, что ногу придется ампутировать, и это был вопрос жизни и смерти. Его нога посинела, а потом почернела», — отметил он.

Маркл-младший добавил, что все произошло стремительно, а его отец проявил мужество. Родственники отвезли 81-летнего Томаса в местную больницу, где обследование показало необходимость ампутации.

После вмешательства мужчину перевели в реанимацию и подготовили к дополнительной операции по удалению тромба. Маркл-младший признался, что жизнь его отца «находилась в непосредственной опасности» и призвал людей не оставаться равнодушными.

Старшая дочь Томаса, Саманта, также сказала, что молится за его выздоровление: «Он сильный человек, но ему пришлось через многое пройти».

Последние годы здоровье Маркла стремительно ухудшалось — он пережил инсульт и длительное время жил в Мексике, а в январе перебрался на Филиппины. Отношения с Меган мужчина не поддерживает после ее свадьбы с принцем Гарри. Накануне церемонии в 2018 году он перенес два сердечных приступа и не смог проводить дочь к алтарю — это сделал тогдашний принц Чарльз. После свадебного скандала, связанного с постановочными фотографиями для папарацци, и последующей телефонной ссоры Меган оборвала связь с отцом. Он так и не увидел своих внуков Арчи и Лилибет.

Перед переездом Томас признавался, что хочет начать новую жизнь в окружении «добрых людей».

«Я чувствовал, что застрял на одном месте, и теперь готов познакомиться с новыми людьми и наслаждаться оставшимся мне временем», — отметил он.

