Устранить дисбаланс: Шувалов о продвижении индийского бизнеса в России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Совместные проекты предпринимателей из двух стран с большой вероятностью ждет успех.

Развитие Российского и Индийского бизнеса

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шувалов: Нужно обеспечить проникновение товаров из Индии на рынок РФ

Нужно обеспечить проникновение товаров из Индии на российский рынок. Об этом 5-tv.ru заявил Игорь Шувалов — председатель госкорпорации «ВЭБ. РФ».

Он отметил, что продукция из Индии представлена на нашем рынке в гораздо меньшем объеме, чем бизнес РФ в данной стране. Поэтому необходимо устранить этот дисбаланс и обеспечить проникновение индийских товаров в Россию.

«Индия производит продукты питания, которые на российском рынке могут пользоваться успехом. Ну и, конечно же, все знают об их успехах в IT-сфере, здесь может быть совместная кооперация и какие-то новые проекты, которые принесут большой успех», — предположил Шувалов.

Он уточнил, что и Россия заинтересована в том, чтобы открывать предприятия на территории Индии, однако это достаточно сложный процесс.

«Необходимо, даже с точки зрения культурного обогащения друг друга, серьезно заняться этим вопросом. Деловая культура, в том числе, будет являться основой развития этих инвестиций», — подчеркнул глава «ВЭБ. РФ».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
21:19
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
21:11
В МИД РФ сообщили о готовности суда ООН дать оценку преступлениям Киева
21:02
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
20:54
Умерова послали обратно в Киев: чем закончилась поездка украинцев в Майами
20:43
«Поставили диагноз»: Евгения Осипова раскрыла причины алкогольной зависимости

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
«Вам только кажется»: Лепс прокомментировал гонорары Кадышевой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео