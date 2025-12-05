Устранить дисбаланс: Шувалов о продвижении индийского бизнеса в России

Совместные проекты предпринимателей из двух стран с большой вероятностью ждет успех.
Шувалов: Нужно обеспечить проникновение товаров из Индии на рынок РФ
Нужно обеспечить проникновение товаров из Индии на российский рынок. Об этом 5-tv.ru заявил Игорь Шувалов — председатель госкорпорации «ВЭБ. РФ».
Он отметил, что продукция из Индии представлена на нашем рынке в гораздо меньшем объеме, чем бизнес РФ в данной стране. Поэтому необходимо устранить этот дисбаланс и обеспечить проникновение индийских товаров в Россию.
«Индия производит продукты питания, которые на российском рынке могут пользоваться успехом. Ну и, конечно же, все знают об их успехах в IT-сфере, здесь может быть совместная кооперация и какие-то новые проекты, которые принесут большой успех», — предположил Шувалов.
Он уточнил, что и Россия заинтересована в том, чтобы открывать предприятия на территории Индии, однако это достаточно сложный процесс.
«Необходимо, даже с точки зрения культурного обогащения друг друга, серьезно заняться этим вопросом. Деловая культура, в том числе, будет являться основой развития этих инвестиций», — подчеркнул глава «ВЭБ. РФ».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку РФ.
