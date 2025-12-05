Путин: начинания российского и индийского бизнеса получат поддержку РФ

Совместные начинания по взаимным экономическим обменам с Индией будут встречать поддержку властей России. Об этом в ходе пленарного заседания российско-индийского форума сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Со своей стороны хотел бы заверить бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств», — заверил глава государства.

Двухдневный визит Путина в Индию завершается сегодня, 5 декабря. Российский лидер посетил дружественное государство по приглашению Моди. Премьер-министр Индии лично встречал президента РФ у трапа самолета.

Прежде прошли переговоры двух политиков. Они продолжались более двух часов и затронули обширный список тем международной политики, в том числе и украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин прибыл в Дели 4 декабря с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди для участия в 23-м Российско-индийском саммите. Это уже его десятый визит в страну. В рамках своего визита Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели.

