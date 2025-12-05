Экс-главу Нижнекамска арестовали за превышение полномочий и мошенничество

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Муллин оформлял фиктивные документы о выполнении работ местным предпринимателем.

Фото, видео: Спиридонов Олег/ТАСС;Telegram/ Прокуратура ТАТАРСТАНА /prokrt; 5-tv.ru

Экс-мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заключен под стражу по обвинениям в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Татарстана в Telegram-канале.

Суд постановил арестовать бывшего главу города. Следствие вменяет ему нарушения по части 4 статьи 159 УК РФ и по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ. В ведомстве отметили, что судья, рассматривая материал, указал на тяжкие преступления, связанные с использованием служебного положения.

По информации следствия, Муллин, действуя совместно с неустановленными лицами, оформлял фиктивные документы о выполнении работ местным предпринимателем. Это, как считают следователи, привело к ущербу более чем 24 миллионов рублей для исполкома Нижнекамского района. Аналогичная схема, по версии правоохранителей, нанесла более 11 миллионов рублей ущерба региональному отделению ДОСААФ.

Прокуратура признала ходатайство об аресте обоснованным, и мера пресечения назначена до 3 февраля 2026 года.

Суд начал рассмотрение ходатайства об аресте Муллина в этот же день. Экс-мэру предъявили обвинения сразу по нескольким эпизодам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК задержал первого замглавы администрации Нижнего Новгорода.

