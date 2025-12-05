Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму

Встреча президента России Владимира Путина и индийского лидера Дроупади Мурму началась. Об этом написала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Лидеры государств тепло приветствовали друг друга и пожали руки. После они сделали совместную фотографию.

Российский лидер находится в Индии с двухдневным государственным визитом, куда его пригласил премьер-министр страны Нарендра Моди. Пребывание Путина в Индии завершается в этот же день, 5 декабря. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию.

В ходе официальной поездки президент РФ посетил дружественное государство. Премьер-министр Индии лично встречал Путина у трапа самолета по его прилету.

Переговоры Путина и Моди продолжались свыше двух часов. Во время встречи был затронут обширный перечень тем международной политики, среди которых оказался и украинский конфликт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году.

