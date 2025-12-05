Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 69 0

Лидеры государств тепло приветствовали друг друга.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Встреча президента России Владимира Путина и индийского лидера Дроупади Мурму началась. Об этом написала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Лидеры государств тепло приветствовали друг друга и пожали руки. После они сделали совместную фотографию.

Российский лидер находится в Индии с двухдневным государственным визитом, куда его пригласил премьер-министр страны Нарендра Моди. Пребывание Путина в Индии завершается в этот же день, 5 декабря. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию.

В ходе официальной поездки президент РФ посетил дружественное государство. Премьер-министр Индии лично встречал Путина у трапа самолета по его прилету.

Переговоры Путина и Моди продолжались свыше двух часов. Во время встречи был затронут обширный перечень тем международной политики, среди которых оказался и украинский конфликт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки элитного ЖК
18:10
«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
18:03
«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу
17:57
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг
17:48
Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги»
17:40
«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео