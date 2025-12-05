Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Президент РФ отметил гостеприимство, с которым его приняли в Индии во время двухдневного визита.

Зачем Путин пригласил Моди в Россию

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Россию в 2026 году. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Президент Российской Федерации Путин поблагодарил премьер-министра Республики Индии Моди за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели, и пригласил премьер-министра Республики Индии Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите», — уточнили в заявлении.

Двухдневный визит Путина в Индию завершается сегодня, 5 декабря. Российский лидер посетил  дружественное государство по приглашению Моди. Премьер-министр Индии лично встречал президента РФ у трапа самолета.

Переговоры двух политиков продолжались более двух часов и затронули обширный список тем международной политики, в том числе и украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поблагодарил премьера и президента Индии за теплый прием делегации РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
13:39
Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
13:24
Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году
13:23
«Откликнется у каждого»: оперная певица Лагутина о своем видении песни Ave Maria
13:14
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
12:57
Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами

Сейчас читают

«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео