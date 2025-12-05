Netflix приобретет Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.

Netflix купит Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов

Фото: Reuters/Mike Blake

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Компания Netflix официально объявила о соглашении по покупке медиаконцерна Warner Bros. Discovery, который включает в себя киностудии и стриминговый бизнес. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

В материале отмечается, что, объединив опыт пользователей Netflix и глобальный охват с известными франшизами и обширной библиотекой Warner Bros., компания предоставит больше возможностей для работы с любимой интеллектуальной собственностью.

«Покупка даст пользователям больше выбора и позволит оптимизировать свои планы, а также расширит студийные операции, создав лучшую ценность для талантов и акционеров», — говорится в публикации.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что объединение двух «величайших контент-компаний в мире» позволит показывать фильмы и сериалы еще большей аудитории.

При этом ассоциация кинотеатров США выступила с критикой, назвав объединение компаний «беспрецедентной угрозой» для киноиндустрии, так как бизнес-модель Netflix противоречит интересам театрального показа. Гильдия режиссеров также выразила серьезную обеспокоенность.

Общая сумма сделки оценивается в 82,7 миллиарда долларов, что делает ее одной из крупнейших в истории индустрии развлечений. Уточняется, что в случае, если сделка не состоится, Netflix должен будет заплатить штраф в размере 5,8 миллиарда долларов в соответствии с соглашением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Netflix негативно влияет на киноиндустрию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Кончаловский: Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис мира
19:45
В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»
19:40
Следствие попросило арестовать организатора «пыточного» рехаба в Видном Антонова
19:30
Свет Солнца, сила терпения и уверенный шаг: Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 декабря
19:25
Патрушев: четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот к 2030 году
19:14
Россиянка с семилетней дочкой пропали на Пхукете после встречи с гидом

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео