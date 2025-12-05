Netflix приобретет Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов

Компания Netflix официально объявила о соглашении по покупке медиаконцерна Warner Bros. Discovery, который включает в себя киностудии и стриминговый бизнес. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

В материале отмечается, что, объединив опыт пользователей Netflix и глобальный охват с известными франшизами и обширной библиотекой Warner Bros., компания предоставит больше возможностей для работы с любимой интеллектуальной собственностью.

«Покупка даст пользователям больше выбора и позволит оптимизировать свои планы, а также расширит студийные операции, создав лучшую ценность для талантов и акционеров», — говорится в публикации.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что объединение двух «величайших контент-компаний в мире» позволит показывать фильмы и сериалы еще большей аудитории.

При этом ассоциация кинотеатров США выступила с критикой, назвав объединение компаний «беспрецедентной угрозой» для киноиндустрии, так как бизнес-модель Netflix противоречит интересам театрального показа. Гильдия режиссеров также выразила серьезную обеспокоенность.

Общая сумма сделки оценивается в 82,7 миллиарда долларов, что делает ее одной из крупнейших в истории индустрии развлечений. Уточняется, что в случае, если сделка не состоится, Netflix должен будет заплатить штраф в размере 5,8 миллиарда долларов в соответствии с соглашением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Netflix негативно влияет на киноиндустрию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.