«Дотянули аж до 5 декабря»: кто виноват в хейте вокруг Долиной

Лилия Килячкова
Илья Гуров не поддерживает травлю певицы.

Певец Гуров: пиар-команда виновата в том, что Лариса Долина подверглась хейту

Пиар-команда народной артистки РФ Ларисы Долиной виновата в том, что певица подверглась хейту из-за ситуации с квартирой. Об этом заявил певец Илья Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

«Я изначально хочу сказать, что вот этот буллинг, вот эта всеобщая травля Ларисы Долиной, я ее не поддерживаю… Я на стороне Ларисы Долиной по одной простой причине, потому что в первую очередь она девушка», — говорит исполнитель.

По словам Гурова, россияне осуждают Запад за культуру «отмены», но при этом сами уподобляются негативному и пытаются «отменить» артистку.

«Изначально ее команда поступила неправильно, что она допустила эту историю и то, что они дотянули, что аж 5 декабря у нее будет прямая речь, она выйдет с речью для народа. Я считаю, что нормальный пиарщик и хорошая команда не допустила бы историю, что сейчас хайпятся все на Ларисе Александровне», — заверил Гуров.

Сам же Гуров отзывается об артистке позитивно. Он отметил, что он несколько раз встречался с Долиной лично и всегда это было очень комфортно.

«Никогда от нее не исходило негативной энергии. Мы и общались, и обсуждали. Я ей даже ставил какие-то свои песни, она мне давала какие-то советы. То есть у меня с ней только положительные связаны эмоции и впечатления», — сказал исполнитель.

По мнению Гурова, Долина должна была дать официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

«Если бы она изначально сказала: «Ребят, мы разбираемся. Да, мне вернули деньги, я понимаю, что это неправильно. Мы готовы рассмотреть всю эту историю, чтобы вот эти мошенники понесли наказание, а не невинная жертва-покупатель», — объяснил Гуров.

Кроме того, Гуров сомневается в том, что мать-одиночка Полина Лурье могла позволить себе купить квартиру за 112 миллионов рублей.

«На мой взгляд, вот не может позволить себе купить квартиру за столько денег в таком районе. Ну, ребят, мы давайте будем реалистами, где взять столько… Я просто не знаю, какую почку я должен продать, чтобы у меня была сумма на такую квартиру», — иронично отметил певец.

Гуров уверен, что правосудие должно восторжествовать, а все виновные получить заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина приняла решение вернуть деньги Полине Лурье.

