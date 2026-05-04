Беспилотник попал в здание на западе Москвы
На месте происшествия работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дрон атаковал здание на Мосфильмовской улице в западной части Москвы. Об этом в своем личном блоге в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской», — написал градоначальник.
Он подчеркнул, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы города.
Собянин 3 мая заявил, что системы ПВО Минобороны РФ уничтожили два беспилотника на подлете к Москве. До этого он также рассказал о сбитии еще одного аппарата, который летел в сторону российской столицы. Боевики киевского режима пытаются нанести удары по городу и области несколько дней подряд.
Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над подмосковными Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Коломной и Волоколамской были ликвидированы шесть дронов ВСУ. При этом в результате атаки погиб 77-летний житель деревни Чернево.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
62%
Нашли ошибку?