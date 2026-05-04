NYP: в США на свободу может выйти убийца Джона Леннона

Марк Дэвид Чепмен, застреливший Джона Леннона, рискует оказаться на свободе. Власти Нью-Йорка рассматривают законодательные изменения, которые позволят подавать на условно-досрочное освобождение даже самым жестоким преступникам. Об этом сообщило издание The New York Post.

Первый законопроект дает право просить об УДО любому осужденному старше 55 лет, если за плечами минимум 15 лет заключения. Тяжесть совершенного и пожизненный приговор значения не имеют.

Второй документ — «Закон о справедливом и своевременном УДО» — обязывает комиссию рассматривать дела всех, кто больше не угрожает обществу.

Помимо Чепмена, в списке возможных кандидатов на освобождение: Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, и Колин Фергюсон, расстрелявший в 1993 году шестерых и ранивший еще 19 человек.

«Оба законопроекта могут привести к освобождению жестоких убийц — даже если их приговорят к пожизненному заключению», — резюмирует издание.

