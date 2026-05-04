La Razon: В Турции экстренно приземлился самолет испанского премьера Санчеса

Самолет премьер-министра Испании Педро Санчес экстренно приземлился в Анкаре. Политик направлялся из Мадрида в Ереван, но был вынужден прервать полет. Причиной тому стала техническая неисправность воздушного судна, сообщают журналисты издания La Razon.

«Официальный самолет, который доставлял его (Санчеса. — Прим. ред.) в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества, был вынужден прервать маршрут и неожиданно приземлиться в Анкаре», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что речь не идет о серьезной неисправности. При этом протоколы безопасности потребовали срочных мер во избежание. испанский премьер проведет ночь в столице Турции и утром вылетит в Армению.

В рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в начале недели, ожидается проведение отдельной сессии, посвященной Украине. В мероприятии примут участие около 50 представителей различных государств. В их числе Педро Санчес, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как премьер-министром Армении Никол Пашинян поздравил граждан с Первомаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.