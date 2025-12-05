Посол России в ФРГ Нечаев назвал планы конфискации российских активов воровством

Любые не согласованные с Россией операции по ее активам являются воровством, которое способно уничтожить деловую репутацию Евросоюза и подорвать основы мировой финансовой системы. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью французскому агентству Agence France-Presse.

«Очевидно и то, что кража российских государственных средств будет иметь масштабные последствия», — привел слова дипломата Telegram-канал посольства.

Как отметил Нечаев, Европа стремится предпринимать противоправные шаги в целях поддержания «агонизирующий коррумпированный неонацистский режим» на Украине, которому требуются средства для продолжения конфликта.

Посол также раскритиковал усиливающуюся истерию европейских стран о якобы предстоящем нападении России на страны НАТО, назвав это безосновательным бредом, который неоднократно опровергали российские власти.

Дипломат добавил, что Россия готова обсуждать мирные предложения президента США Дональда Трампа, которые будут учитывать ее интересы безопасности.

Однако, по словам Нечаева, вызывает сожаление блокировка европейскими странами любых продвижений в урегулировании украинского конфликта. Это связано с глубоким желанием лидеров стран НАТО «стратегического поражения» России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Захарова назвала идею Евросоюза о конфискации замороженных активов России для предоставления «репарационного кредита» Украине неадекватной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX