«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ

Сергей Добровинский
Ответ России на передачу ее денег Киеву будет «сюрпризом» для ЕС.

Как Россия ответит на конфискацию своих замороженных активов

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Захарова: идея ЕС конфисковать замороженные активы РФ неадекватна

Проект ЕС об использовании российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине является неадекватным. Об этом РИА Новости заявила глава МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведет себя неадекватно на занимаемом посту, и все ее действия словно направлены на то, чтобы нанести еврозоне максимальный ущерб. Кроме того, Захарова пообещала, что ответ России на такое использование ее активов станет «сюрпризом» для ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европейский союз (ЕС) изучает возможность разработки проекта использования замороженных средств России для регулярного финансирования Киева в обход правового поля Бельгии, где хранится большая часть активов Москвы.

По замыслу ЕС, этот «кредит» позволит передать киевскому режиму 140 миллиардов евро в качестве аванса за будущие репарации, которые Европа намерена взыскать с России.

