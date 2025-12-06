Президент США Дональд Трамп спутал фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года.

В комментарии журналистам из французского M6 Трамп назвал Францию одним из фаворитов ЧМ-2026.

«У Франции отличная команда. Да, она способна победить, это один из фаворитов», — сказал президент США.

В беседе с репортерами из испанской El Pais Трамп назвал фаворитом уже сборную Испании.

«Я большой фанат Испании, обожаю эту страну. Я бы сказал, что у Испании очень хорошие шансы победить», — отметил он.

Трамп участвовал в жеребьевке Чемпионата мира по футболу — 2026 в Вашингтоне вместе с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале мероприятия президенту США вручили первую Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА).

