Трамп не смог определиться с фаворитами на Чемпионате мира по футболу — 2026

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Президент США также успел признаться в любви к Испании.

Кого Трамп назвал фаворитами ЧМ-2026?

Фото: Reuters/Amber Searls

Президент США Дональд Трамп спутал фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года.

В комментарии журналистам из французского M6 Трамп назвал Францию одним из фаворитов ЧМ-2026.

«У Франции отличная команда. Да, она способна победить, это один из фаворитов», — сказал президент США.

В беседе с репортерами из испанской El Pais Трамп назвал фаворитом уже сборную Испании.

«Я большой фанат Испании, обожаю эту страну. Я бы сказал, что у Испании очень хорошие шансы победить», — отметил он.

Трамп участвовал в жеребьевке Чемпионата мира по футболу — 2026 в Вашингтоне вместе с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале мероприятия президенту США вручили первую Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА).

