Одна из самых верных союзниц Украины вдвое сократит ей помощь в 2026 году

Королевство взяло курс на снижение объемов поддержки Киеву.

Какая страна вдвое урезала помощь Украине?

DR: Дания сократит помощь Украине в 2026 году вдвое — до 9,4 млрд крон

Дания в 2026 году намерена сократить военную помощь Украине почти в два раза. Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на министерство обороны страны.

Глава военного ведомства Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Украина получит 9,4 миллиарда крон (112 миллиардов рублей. — Прим. Ред.). При этом в прошлом году помощь составила 16,5 миллиарда крон (196 миллиардов рублей. — Прим. Ред.), а два года назад — почти 19 миллиардов (226 миллиардов рублей. — Прим. Ред.).

Издание отметило явный курс на снижение объема военной помощи Украине. Так, в 2027 году Копенгаген планирует направить Киеву 7,1 миллиарда крон (84 миллиарда рублей. — Прим. Ред.), а в 2028 — всего один миллиард (11,9 миллиарда рублей. — Прим. Ред.).

Премьер-министр Метте Фредериксен неоднократно подчеркивала важность помощи Украине, но Дания в итоге урезала поддержку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Италия остановила закупку американских вооружений для Киева. Глава МИД Антонио Таяни заявил о нецелесообразности приобретения оружия во время мирных переговоров.

