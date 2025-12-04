Италия остановила закупку американского вооружения для Украины
В условиях мирных переговоров она нецелесообразна, заявил глава МИД страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Handl; 5-tv.ru
Италия останавливает закупку американских вооружений для Киева. Глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что в условиях идущих мирных переговоров закупка нового оружия нецелесообразна. Оно может больше не понадобиться, а деньги будут уже потрачены.
Однако не все на Западе согласны с итальянцами. Со здравым смыслом продолжает бороться генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что киевскому режиму необходимо выделять на оружие по миллиарду евро каждый месяц.
«Нет, я не… Я не думаю, что о „Плане Б“ вообще нужно думать», — заявил Рютте.
О том, что многие страны Запада всячески мешают мирному урегулированию, говорят и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече в Брюсселе она добивалась полного эмбарго на закупки ЕС российских нефти и газа. А заодно торопила коллег обеспечить так называемый «репарационный» кредит Киеву за счет замороженных российских активов.
