Италия остановила закупку американского вооружения для Украины

В условиях мирных переговоров она нецелесообразна, заявил глава МИД страны.

Италия останавливает закупку американских вооружений для Киева. Глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что в условиях идущих мирных переговоров закупка нового оружия нецелесообразна. Оно может больше не понадобиться, а деньги будут уже потрачены.

Однако не все на Западе согласны с итальянцами. Со здравым смыслом продолжает бороться генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что киевскому режиму необходимо выделять на оружие по миллиарду евро каждый месяц.

«Нет, я не… Я не думаю, что о „Плане Б“ вообще нужно думать», — заявил Рютте.

О том, что многие страны Запада всячески мешают мирному урегулированию, говорят и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече в Брюсселе она добивалась полного эмбарго на закупки ЕС российских нефти и газа. А заодно торопила коллег обеспечить так называемый «репарационный» кредит Киеву за счет замороженных российских активов.

