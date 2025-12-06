Названа дата выхода продолжения сериала «Острые козырьки»

Продолжение сериала «Острые козырьки» выйдет в марте 2026 года

Объявлена дата выхода полнометражного фильма-продолжения популярного сериала «Острые козырьки» — «Острые козырьки: Бессмертный человек». Об этом сообщает стриминговая патформа Netflix.

Фильм выйдет в прокат весной 2026 года — 6 марта. Компания также опубликовала у себя на сайте постер и первый кадр из нового фильма. Правда, ничего кроме профиля главного героя картины Томаса Шелби (его роль исполнил известный ирландский актер Киллиан Мерфи. — Прим. ред.) на фоне грязной кирпичной стены, там нет.

Создатели картины покажут продолжение истории семьи Шелби — спустя четыре года после финала сериала, в период начала Второй мировой войны.

Ранее в сети ходили слухи о том, что Киллиан Мерфи может присоединиться к актерскому составу нового сериала о Гарри Поттере. И не просто присоединится, а сыграет главного антагониста — Волан-де-Морта. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Впрочем, позже сам актер слухи опроверг. Он заявил, что ничего не знает о переговорах и отметил, что «будет очень сложно воплотить образ после Рэйфа Файнса» (он играл Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере. — Прим. ред.), назвав его «абсолютной легендой».

