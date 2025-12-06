Путешествующих в Венесуэлу туристов из РФ направляют на Кубу из-за угрозы ударов США

Летящих в Венесуэлу туристов из РФ направляют на Кубу из-за угрозы ударов США

Российских туристов перенаправляют из Венесуэлы на Кубу из-за угрозы ударов США. Об этом сообщает газета Financial Times.

Туристы из России не могут добраться до пляжного курорта на острове Маргарита, так как воздушное пространство закрыто для международных рейсов. При этом путешественникам были предложены альтернативные маршруты на Кубу.

«Из-за потенциальной угрозы безопасности гражданских самолетов в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванной конфликтом с Соединенными Штатами, будем перевозить пассажиров следующим рейсом на остров Маргарита в Варадеро, Куба», — заявили в российской туристической компании «Pegas Touristik».

Некоторым путешественникам, которые уже находятся в Венесуэле, сообщили, что их эвакуируют по окончании отпуска на специальных рейсах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Венесуэлы потребовали от США уважать ее воздушное пространство. Ранее президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Власти страны расценили слова Трампа как угрозу силового давления и риски для суверенитета, территориальной целостности и авиационной безопасности.

